「つばきファクトリー」の八木栞（21）が27日、4月30日に日本武道館で行われる結成10周年記念コンサートをもって、グループおよび「ハロー!プロジェクト」から卒業することを発表した。八木について「ハロー！プロジェクト」公式サイトを通じ「メンバーの八木栞ですが、4月30日に日本武道館で行われるつばきファクトリー結成10周年記念コンサートをもって、つばきファクトリー及びハロー！プロジェクトを卒業することになりま