こちらのお席にどうぞゲーム配信を始めて数年。まさか自分のリスナーと職場で出会うとは！／となりの席の同僚が俺のリスナーだった件。（1）会社員・市井 東（あがり）の趣味は、数年前に始めたゲームの実況配信。ある日、退社前に「今日は8時から配信します」と告知をすると、隣の席の後輩・並野平太が「8時から配信ですね」と即座に反応！ まさか、職場で自分の熱心なリスナーと出会うとは…。異動してきたばかりの後輩は明るく