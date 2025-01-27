Photo: Shutterstock.com アメリカの大手小売チェーンWalmartが、ドローン配達サービスで連携していたDroneUpとの契約終了を発表しました。輸送業界では「ラストワンマイル」問題、消費者の手に荷物がわたる最後のさいごのワンステップの効率化・低コスト化が常に課題にありますが、少なくともDroneUpのドローン配達とWalmartのタッグは、そのソリューションとはならなかったようです。ドロ