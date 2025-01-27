¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢¸á¸å4»þ¤«¤éÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤ÇÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡Ê72¡Ë¤é´´Éô¤¬¶É°÷¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²ñ¸«³«»Ï¤«¤éÌó4»þ´Ö¡¢µ­¼Ô¤Ë¤è¤ë¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤ÇÆ±¶É¼Ò²ñÉôµ­¼Ô¤¬¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£µ­¼Ô¤Ï¹Á¼ÒÄ¹¤é¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤ò½â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã