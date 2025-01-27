¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¡¢¥Þ¥¦¥í¡¦¥¤¥«¥ë¥Ç¥£¤òÈ´¤­¥¯¥é¥Ö¤Î³°¹ñ¿ÍÆÀÅÀµ­Ï¿ÎòÂå2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö1·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥Á¥§Àï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥é¥¦¥¿¥í¤Ï¡¢39Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢ÁÇÁá¤¯º¸Â­¤òÊü¤Ä¤È¡¢Áê¼êGK¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤­»É¤µ¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¦¥¿¥í¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÄÌ»»¥´¡¼¥ë¿ô¤ò