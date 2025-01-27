VANS(ヴァンズ)から、新作ユニセックススニーカー「スケートオールドスクール 36+(SKATE OLD SKOOL 36+)」が登場。2025年1月31日(金)よりVANSストア各店などで発売される。オリジナルモデルをアップデートした「オールドスクール 36+」新作スニーカーは、VANSの定番「オールドスクール」の原型である「スタイル36」の1977年発売当初のシルエットを、機能性とともに現代的にアップデートした1足。短いトゥキャップや厚みのあるシュ