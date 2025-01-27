オリビア・バートン(OLIVIA BURTON)の「アブストラクトフローラル」と「ラッキービーコレクション」から、新作ウォッチが登場。2025年1月25日(土)より発売される。“手描きのアネモネ”描いた春ウォッチオリビア・バートンの「アブストラクトフローラル」は、柔らかな日差しが眩しい春の季節にぴったりの人気ウォッチコレクション。今回は、優しいパステルカラーの文字盤に、手描きのアネモネの花々を繊細に重ね合わせた新作腕時計