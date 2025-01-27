マルニ(MARNI)から、ウィメンズの新作トートバッグ「リヴィエラ(RIVIERA)」が登場。全国のマルニストアほかにて発売される。スタッズモチーフのクロージャーをあしらった新作トートバッグ「リヴィエラ」は、マルニより2024年に登場したバッグ「トランカルー」の丸いスタッズモチーフを、カーフレザーのマグネット式クロージャーに落とし込んだ新作トートバッグ。たっぷりと収納できるマチ付きのシンングルコンパートメントで、日常