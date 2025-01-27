¸©¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー¿·¿ÍÂç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤¬¡¢26Æü¤ËÄ¹ºê»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¹ñ¸«¤È¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Ä¹ºêÁíÂçÉíÂ°¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡Àï¡£ »î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÁ°È¾4Ê¬¡¢¹ñ¸«¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¾ëçÊÁª¼ê¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£ ¹ñ¸«¤Ï¤µ¤é¤Ë28Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¸¶ÅÄÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÁíÂçÉíÂ°¤Î¼é¸î¿À °Ë²ìÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»ー