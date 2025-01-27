ブルース・ディッキンソン（66）がフェンシングのトーナメントに入賞した。英ヘヴィメタルバンド、アイアン・メイデンのボーカルを務めるブルースは、先週末にフランスのファッシュ・トゥメニルで開催された大会「ＣｉｒｃｕｉｔＥｕｒｏｐｅｅｎ2025」に出場し、参加者30人としのぎを削り13位となった。 【写真】アイアン・メイデン初期ヴォーカル、ポール・ディアノさん死去、66歳