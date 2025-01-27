¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤ÆÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤ÈW½Ð±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëHey! Say! JUMP¡¦ÃæÅçÍµæÆ¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢À­³Ê¤äÎ©¾ì¤Î°Û¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î1¿Í2Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²óÊüÁ÷¤«¤é¤½¤Î±éµ»¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅç¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡£¡Ú´ØÏ¢¡Û¡ØÂç±ü¡Ù½Ð±é¤¬ÏÃÂê¡ªÃæÅçÍµæÆ¡¢2023Ç¯¤Ï