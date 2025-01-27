¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤¬ÌÀ¤«¤¹MLBÄÌ»»3089°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Ï¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á³°Ìî¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£3000ËÜ°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡¢°Î¶ÈÄ¾¸å¤Ë¡È½Å°µ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2015Ç¯¤«¤é¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È3Ç¯