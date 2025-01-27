1月31日9時からの「AmazonスマイルSALE」を前に、PFUが「Amazonハードライン先行セール」で小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）シリーズを特価で販売しています。メカニカルスイッチを採用したHHKB Studioのほか、ロングセラーを続けるHHKB Professionalが特価になっています。セールは2月4日（火）いっぱいまで。セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール