ºùÅç¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î²Ð»³¤ÇÂçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬¡¢¹ß³¥¤ÎÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿·ÙÊó¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸½ºß¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤ÏºùÅç¡¢¿·Ç³³Ù¡¢Î²²«Åç¡¢¸ý±ÊÎÉÉôÅç¡¢¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Ë¹ß³¥Í½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¿¤À¡¢º£¤Î¹ß³¥Í½Êó¤Ï¡¢ÀÑ¤â¤ë³¥¤ÎÎÌ¤¬1¥ß¥ê°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÂ¿ÎÌ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢ºùÅç¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤Î¤è¤¦¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤ËºÇÂç1¥áー¥È¥ëÀÑ¤â¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤âÉ½¸½¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ