俳優の山粼賢人（３０）、西島秀俊（５３）が２７日、都内で行われた「サントリー生ビール」新ＣＭ発表会に出席した。２月から全国で順次オンエアされる新ＣＭ「ものすごく生」篇で初共演を飾った２人は登壇するなり乾杯。山粼が西島のイメージを「渋いです！」と語れば、西島は「まっすぐな人。一緒に現場にいても気持ちがいい」と絶賛しあった。山粼は、撮影現場の雰囲気を聞かれ「西島さんの笑いが止ま