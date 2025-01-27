ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¥­¥Ä¥Í¤µ¤óÉÂ·ç¤ÎÊì¤È»Ò2¿Í¤ÎÂçºå¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹VLOG Ä«¥É¥é¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âÂçºåÃ±¿ÈÉëÇ¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥­¥Ä¥Í¤µ¤ó¤È¥È¥«¥²¤¯¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½Äê¤¬µÞî±¥È¥«¥²¤¯¤ó1¿Í¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤Ëw¤Þ¤¸¤Ç¡Ä¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎVLOG¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ìÌÌ¤â¢ö¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡ÛÃçÎ¤°Í¼Ó¡ÖÂç¹¥¤­¡×¹á¤ê¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥×¥Á¥×¥éÆþ