²áµîºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö6¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿À¾Ç·É½»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ÇÏÌÓÅç¤Ç¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤ÎÀ°È÷¤¬Ãå¹©¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÁªµó¡£À°È÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤­¹ç¤¤¤¬ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂè°ìÀ¼¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£26Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿À¾Ç·É½»ÔÄ¹Áªµó¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢ÇÏÌÓÅç¤Ø¤Î¼«±ÒÂâ»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤­¹ç¤¤¤ä°ì¼¡»º¶È¤Î¿êÂà¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤É¤¦¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹