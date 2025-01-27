Åß¤Î¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤òÁÛÄê¤·¤¿¿·³ã¸©¤ÎËÉºÒ·±Îý¤¬1·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤¬½üÀã¤òÃ´¤¦½é¤á¤Æ¤Î·±Îý¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼«±ÒÂâ¡Û¡ÖÌ±´Ö¤Î½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ½üÀã¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×25Æü¡¢¾å±Û»ÔÂçÅç¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¶È¯»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ëÃæ¡¢ÂçÀã¤Ë¤è¤ê½¸Íî¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¡£º£²ó¡¢ÂçÀã¤È¤ÎÊ£¹çºÒ³²»þ¤ËÅêÆþ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬¡¢Àã¤ÇÀ£ÃÇ¤µ¤ì¤¿Æ»Ï©¤Î½üÀã¤òÃ´¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²Ö³ÑÃÎ