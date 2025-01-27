¿·³ã¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Ö¡Ø¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£1·î27ÆüÄ«¤Î¿·³ã»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¡£¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸©¤Î²Ö¡Ø¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ç¤¹¡£¡Ú¿·²Ö ÁíÌ³ÉôÃÓÅÄµª¹Ô ¼çÇ¤¡Û¡Ö¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¤Ï½Õ¤Î²Ö¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤ÄÊý¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ÀÚ¤ê²Ö¤Ç¤ÏÅß¤¬½Ü¡×¿·³ã¸©¤¬ÀÚ¤ê²Ö¤Î½Ð²ÙÎÌÁ´¹ñ1°Ì¤ò¸Ø¤ë¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶­¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¿·²Ö ÁíÌ³ÉôÃÓÅÄ