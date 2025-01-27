²¤½£³ô¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¤¬Çä¤é¤ì¤ë¡¢ÆÈ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥ª¥ó¤Ï£´¡¥£´¡óÄ¶¤Î²¼¤² Åìµþ»þ´Ö19:01¸½ºß ±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100 8490.55¡Ê-11.80-0.14%¡Ë ÆÈ£Ä£Á£Ø21187.24¡Ê-207.69-0.97%¡Ë Ê©£Ã£Á£Ã40 7875.32¡Ê-52.30-0.66%¡Ë ¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É 12311.17¡Ê+23.89+0.19%¡Ë ¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì ¡Ú¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¡Û Åìµþ»þ´Ö19:01¸½ºß ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥ª¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º 32.50¡Ê-1.53-4.