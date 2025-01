MY FIRST STORYが2月22日(土)より、自身最大規模のアリーナツアー<MY FIRST STORY FLEX TO THE MAX TOUR 2025>を開催する。全7公演の各ステージを彩る豪華ゲストボーカルが発表となった。◆MY FIRST STORY 動画 / 画像2月22日の愛知・Aichi Sky Expo公演のゲストボーカルは優里。2019年、優里が渋谷で路上ライブ中に、通りがかったHiroが急遽参加したことで話題に。そこから約5年、着々と実力をつけ、満を持してMY FIRST STORYの