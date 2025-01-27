3月16日に日本武道館で行われる『沖縄アクターズスクール完全復活祭』の制作発表会見が27日、都内にて開催。MAX（NANA、MINA、LINA、REINA）、島袋寛子、知念里奈、輝叶、Neil、BABY BAND（仮）、牧野アンナが登壇した。【写真】MAX、島袋寛子、知念里奈ら卒業生が集結！1983年に開校した沖縄アクターズスクールは、これまで安室奈美恵やDA PUMP、MAX、SPEED、Folder5、知念、満島ひかり、山田優、黒木メイサ、三浦大知などの