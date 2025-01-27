¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/27¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤é·Ð±Ä¿Ø¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Ç¼Â»Ü¡£Æ±¶É¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË15»þ45Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¤Æ²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤·Â³¤±¡¢19»þ¤«¤éÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×2»þ´ÖSP¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½í¡¢¥¹¥é¥êÈþµÓµ±¤¯¢¡¥Õ¥¸¡¢²ñ¸«ÊüÁ÷¤Ç¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ë±Æ¶ÁÆ±¶É¤Ï¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡ãÊüÁ÷ÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é