26Æü¤Î¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç²ÐºÒ¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£·±Îý¡Ö²Ð»ö¤Àー¡ª¡×27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç¤ÎËÉ²Ð·±Îý¤Ë¤Ï¡¢Öà½÷¤ä¾ÃËÉÃÄ°÷¤Ê¤É¤ª¤è¤½90¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤ÏËÜÅÂ¤«¤é½Ð²Ð¤·Ï°Ìç¤Ø±ä¾Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¡¢¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ìー¤ä¾Ã²Ð´ï¤Ë¤è¤ë½é´ü¾Ã²Ð¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤ÇÊü¿å¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·±Îý¤Ï26Æü¤Î¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤