²¾¤Ëº£¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È´Ú¹ñÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¡Ù¤¬¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î16¾¡23Ê¬42ÇÔ¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï2022Ç¯£··î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿E-£±Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢£³¡Ý£°¤È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Æü´ÚÀï¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎ¾¹ñ¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö²«¶âÀ¤ÂåvsÀï½ÑÅª½ÀÆðÀ­...»Ë¾åºÇ¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆü´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤¬º£¤¹¤°ÂÐ·è¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤Ç¡¢¡Ö¡Ø²«