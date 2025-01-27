2024Ç¯¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ÇÍ¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡¢ÀÐÀîÎ¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤ÎÉ½¾´¼°¤¬25Æü¡¢¶âÂô»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢É½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÀÐÀî¸©¿·µ­Ï¿¤òÃ£À®¤·¤¿Áª¼ê¤ä¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿Áª¼ê¡¢¤½¤ì¤ËÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤­¤¿»ØÆ³¼Ô¤é¹ç¤ï¤»¤Æ64¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤ÁºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿À±ÎÇ¹â¹»1Ç¯¤ÎÀ¶¿å¶õÄ· Áª¼ê¡£½÷»ÒÁö¤êÉýÄ·