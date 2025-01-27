モバイルファクトリーは、配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）で開催中の「JR東日本×小湊鐵道×いすみ鉄道×日本郵便×「駅メモ！」シリーズコラボキャンペーン」の関連企画の一環ならびに伝統産業の応援として、木更津竹工房「竹星」とコラボした千葉県の伝統工芸品の房州うちわを販売する。モバイルファクトリーは位置ゲームによる地方送客・地方創