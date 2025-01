この冬、ABEMAオリジナルドラマ『わかっていても the shapes of love』に出演し、話題の南沙良さん。今回は、ドラマの魅力や裏話、さらには恋愛観まで色々なことを話してもらいました♡ 共演している横浜流星さんの印象や、南さんにとっての理想の恋愛とはいったい…!理想の恋愛は尊敬しあえる関係でいられることABEMA オリジナルドラマ『わかっていても the shapes of love』は同名の韓国ドラマも大きな話題を呼んでいまし