¸ÅÀî¸µµ×¡¦¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂåÉ½Âå¹Ô¡Ú¡Ö178Ëü±ß¡×¤Ï¾ù¤ê¤Þ¤»¤ó¡Û¡Ö¤Ê¤¼¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï178Ëü±ß¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤ËºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤Ê¤ª¥«¥Í¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï48Ëü±ß¡¢¤Ä¤Þ¤ê·î¤Ë4Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â°Â¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡£À¸³èÊÝ¸î¤Ç¤â·î¤Ë¤ª¤ª¤è¤½10Ëü±ß¤Û¤É¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢·î¼ý4Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤éÀÇ¶â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤ª¤«¤·¤¤