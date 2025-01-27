NHK¤Ï27Æü¡¢Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡ØNHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¸å7¡§00¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸«¡×¤ò¥È¥Ã¥×¤ÇÊó¤¸¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ü¤Þ¤Ç¿Í¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Óµ­¼Ô²ñ¸«²ñ¾ì¤ÎÌÏÍÍ¸á¸å4»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¸«ËÁÆ¬¤Ê¤É¡¢NHK¤ÏÃæ·Ñ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7»þ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ÖÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÅ¾¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Î·Á¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿Æ°²è¤ò»È¤Ã¤ÆÊüÁ÷¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¼Ô¤ä¸½¼Ò°÷¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¤ÎÀìÌç