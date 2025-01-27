¸©¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢É¹¸«»Ô¤Îµï¼ò²°¤Î¿©»ö¤Ç38¿Í¤¬¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ë½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É¹¸«»ÔÄ«ÆüËÜÄ®¤Î¡ÖÉ¹¸«¤Îµï¼ò²°¤¤¤í¤É¤ê¤ä¡×¤Ç¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î24Æü¤Ë¤³¤Îµï¼ò²°¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤­¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6¿Í¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·38¿Í¤¬²¼Î¡¡¢È¯Ç®¡¢ÓÒÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤Ï10Âå¤«¤é60Âå¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á2¿Í¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦