プロバスケットボールBリーグ2部の富山グラウジーズは、週末のホームゲームに勝ち、これで4連勝！後半戦も絶好調です。今シーズンもいよいよ後半戦。プレーオフ進出へ大事な試合が続く東地区2位のグラウジーズは、おとといの奈良との第1戦で。後半、トーマス・ケネディが、3ポイントシュートを4連続で決める圧巻のプレーで相手を突き放します。さらに野&#31932