¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¼ÒÄ¹¤Ï27Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢½÷À­¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃæµïÀµ¹­»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÜ¤ê¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤Î¿´¾ð¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹Á¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Ãæµï»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤ÀºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢´ðËÜÅª¤ËÅÜ¤ê¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃæµï»á¤Ë¤âÅÜ¤ê¤Ï¤¢¤ë¤È¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£