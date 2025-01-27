µîÇ¯7·î¡¢¾å»ÔÃæ³Ø¹»¤ÇÎ¦¾åÉô¤Î¸ÜÌä¤Î¶µÍ¡¤¬Åê¤²¤¿Ë¤´Ý¤¬Æ¬¤ËÅö¤¿¤êÀ¸ÅÌ¤¬Âç¤±¤¬¤ò¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ïº£·î24Æü¡¢¤³¤Î¶µÍ¡¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Å²á¼º½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÙ»³ÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¡¢Î¦¾åÉô¤Î¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿24ºÐ¤Î¶µÍ¡¤Ç¤¹¡£µîÇ¯7·î¡¢¾å»ÔÃæ³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¶µÍ¡¤¬Åê¤²¤¿½Å¤µ4.5¥­¥í¤ÎË¤´Ý¤¬¡¢Îý½¬¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿1Ç¯À¸¤ÎÆ¬¤Î±¦Â¦¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤Ï¡¢±¦Â¦Æ¬Éô¤Î¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï³Ø¹»¤Ë