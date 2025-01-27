¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿®ÍêÀ­¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¤³¤È¤òÄË´¶¡×¡£¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡Ê74¡Ë¤È¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡Ê72¡Ë¤¬¼­Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï±ÇÁü»£±Æ¤¬µö¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¡£²ñ¸«¤ÎÄ¾Á°¡¢Åö½éÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿4¤Ä¤ÎºÂÀÊ¤¬5¤Ä¤Ë¡£5¿ÍÌÜ¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ½é¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°²ó¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÅÇ¼¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó