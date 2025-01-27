阿蘇市の農家で今、昔ながらの冬の保存食｢かき餅｣づくりが行われています。 阿蘇市黒川の髙粼克也さんの自宅では、空気が乾燥するこの時期にあわせ、家族でかき餅をつくっています。 赤や黄色などの食紅で色づけした餅を厚さ5ミリ、長さ12センチほどの短冊状に切ります。その後、一つ一つ丁寧にひもで室内に吊るし、2週間以上、乾燥させると｢かき餅｣ができ上がります。髙崎さんの自宅では、30キロのもち米