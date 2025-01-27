¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢Æ±¶É·Ï¡ÖLive News¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ45Ê¬¡Ë¤Ç¡¢ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÆ±¶É¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤òCM¤Ê¤·¤Ç¤Ö¤ÃÂ³¤±¤ÇÊó¤¸¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¤¬Â®Êó¤ÇÆ±¶É¤Î²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¤È¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Î¼­Ç¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÁÆ¬ÉôÊ¬¤Ç¤Î²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÉôÊ¬¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£¼Áµ¿±þÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï10Ê¬´Ö¤Î¥Ç¥£¥ì¥¤ÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Ê¹Ô¤ÎµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê