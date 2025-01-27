¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤ÇÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2²óÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£Î×»þ¼èÄùÌò²ñµÄ¤Î¸å¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊF¡¦M¡¦H¡ËµÚ¤Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ÅÇ¼½¤¼£ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ê74¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹Á¹À°ìÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ê72¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó±óÆ£Î¶Ç·²ð¼èÄùÌòÉû²ñÄ¹¡Ê68¡Ë¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¶â¸÷½¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ê70¡Ë¤Î4¿Í¤¬²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ÃÇ¼²ñÄ¹