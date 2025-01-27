¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ÖLUFFY's ËÁ¸±¤Îµ­²± [Vol.1]¡×Á´10¼ï(Æâ1¼ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È)¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò1·î27Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£2·î3ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡¢°ìÈÌÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ2025Ç¯8·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡£2·î3ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡¢°ìÈÌÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ2025Ç¯8·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡ÖLUFFY's ËÁ¸±¤Îµ­²± [Vol.1]¡×¡ÖLUFFY¡Çs¡×¤Ï¡¢ONE PIECE¤Î¥í¥´¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¡¢¥í¥´¤Î·Á¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÆ³¤­½Ð¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹/¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó/¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ/¥²