BABYMONSTER¤¬2025Ç¯1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢1st WORLD TOUR IN SEOUL¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛBABYMONSTER¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡ÊÁ´10Ëç¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î³«Ëë¤Ç¤¢¤ê¡ÖK-POP¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëKSPO DOME¤ËÄ¶¹âÂ®¤ËÂ­¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢ÈäÏª¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤­¤¿¡£BABYMONSTER¤Ï¼ÂÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë³ÊÊÌ¤Ê¼«¿®¤ÇÆ±Æü¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥Ð¥ó¥É