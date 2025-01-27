¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢ÃæµïÀµ¹­»á¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÆ±¶É°÷¤Î´ØÍ¿¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤òÆ±¶ÉÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÅìµþ¿·Ê¹¡¦Ë¾·î°áÁº»Òµ­¼Ô¤¬¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤ËÅÜ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼¡¹¤È¡ÄÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá¤·¤¿¹Á¹À°ì»á¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤âÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»