日銀は先週、政策金利を0.5パーセント程度引き上げる追加利上げに踏み切りました。 住宅ローンをはじめ大分県内ではどのような影響があるのか取材しました。 「おうちの買い方相談室」セミナー ◆日銀 植田和男総裁「これまでの0.25％程度から0.5％に変更しました」 日銀は24日までの金融政策決定会合で政策金利をおよそ17年ぶりの水準となる0・5％程度に引き上げました。 経済全体へ影響す