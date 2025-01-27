¥à¡¼¥ß¥óÊª¸ì¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯½©¤Î¡Ö1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¡×¤ÎÎÁ¶â²þÄê¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤ÎÎÁ¶â¤ò2·î1Æü¤«¤é²þÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÆÃÅµ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯ ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤¹¤ë¡£¤ªÆÀ¤Ê¡ÖÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤¬2¼ïÎà¤Ë¡ü¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¸þ¤±¡Ö