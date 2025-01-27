¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤XPOP¤ÎÀ¤³¦¤òÁÏ¤ê¾å¤²¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê²»³Ú¤Î¼¡¸µ¤òÀÚ¤êÂó¤¯XGºÇ¿·ºî XG¤¬¡¢1·î31Æü¤ËºÇ¿·ºî¡ØXDM Unidentified Waves¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ º£ºî¤Ï¡¢XGALX¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ Åý³ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ëJAKOPS (SIMON JUNHO PARK)¤Î¤â¤È¡¢XG¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥¸¥ãー¥¸ー¥¯¥é¥Ö¡¢¥Ó¥Ã¥°¥ëー¥à¡¢¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Ï¥¦¥¹¡¢¥È