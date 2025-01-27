¹­Åç¸©Æâ»º¿©ºà¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤Ç´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©³°¤Ë½»¤à¼ã¼êÎÁÍý¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ä¥¢ー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹­Åç¸©¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ç¤¹¡£35ºÐ°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©³°½Ð¿È¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ë¹­Åç¤Î¿©¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢À¸»º¼Ô¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸©Æâ¤Ë°û¿©Å¹¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤­¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡££±·î£²£·Æü¤Ï¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¤ò¿©