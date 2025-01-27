·§ËÜ»Ô¤Î¶µ°é¹ÔÀ¯¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦Í­¼±¼Ô¤Î²ñµÄ¤¬27Æü¡¢³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Î¶µ°éÄ¹¤ËÄó½Ð¤¹¤ëºÇ½ªÅú¿½¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Ãæ¡¢³Ø¹»¤Î¹»¼ËÆâ¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤«¤É¤¦¤«¤ÇµÄÏÀ¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¤Ç¤âÁê¼¡¤°³Ø¹»¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÆ±»Î¤Î¤¤¤¸¤á¤ä¡¢¶µ°÷¤Ë¤è¤ëÅð»£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÊÁ°¤Ï¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤â¡£ ¢£ÆâÆ£Í­´õ»Òµ­¼Ô(µîÇ¯7·îÊüÁ÷)¡Ö¹õ¤Ã¤Ý¤¤ÉþÁõ¤Ë¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¡£Æ²¡¹¤ÈÌç¤«¤é