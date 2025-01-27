Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年1月24日（金）12時から1月31日（金）8時59分まで「スマイルSALEの先行セール」を開催中。現在、ボタンひとつで挽きたてのコーヒーが楽しめる「マグニフィカS ECAM22112」や、本場イタリアの本格派レギュラーコーヒーの味を実現する「オーテンティカ ETAM295