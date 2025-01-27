¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÈÎÇä¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëUGREEN¤¬¡¢¿·À½ÉÊ·²¤È¤Ê¤ëNAS¥­¥Ã¥È¡ÖNASync DXP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÀè¹Ô»Ù±ç¼õÉÕ¤ò2·î14Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¬NASync DXP4800 Plus   ¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀÜÂ³¤·¡¢Ê£¿ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¶¦Í­²ÄÇ½¤Ê¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸¾ì½ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬NAS(Network Attached Strorage)¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬»È¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢