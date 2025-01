Metaが運営するテキストベースSNSの「Threads」で、広告表示の限定的な早期テストがスタートしました。対象となる広告主はアメリカと日本の少数のブランドとなっており、Metaは広告を「オーガニックコンテンツと同じくらい興味深いものにする」ことを目標としています。Ads in Threads: Extend Your Campaigns to a Rapidly Growing Community | Meta for Businesshttps://www.facebook.com/business/news/introducing-ads-in-thre