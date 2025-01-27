俳優の竹内涼真が、27日までにインスタグラムを更新。町田啓太とW主演をつとめるNetflix映画『10DANCE』からオフショットを公開した。【別カット】イケメンすぎる竹内涼真の休憩シーン本作は、男性2人のダンスに懸ける情熱、闘志、対抗心、そして苦悩や嫉妬を描いた、井上佐藤による大ヒット漫画『10DANCE』（講談社「ヤングマガジン」連載）を実写化。竹内はラテンダンス日本チャンピオンで、世界に通用する実力を持ちながら